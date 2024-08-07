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Tezer: "Onun kaybı, hepimiz için büyük bir yıkım ve derin bir kayıptır"

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Tezer: "Onun kaybı, hepimiz için büyük bir yıkım ve derin bir kayıptır"
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Güreşseverler Derneği Başkanı Murat Tezer, güreşçi Arda Sünmez’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Tezer’in mesajı şöyle:
“Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü Güreş Takımı sporcusu ve Kosova’da milli güreşçi olarak ülkemizi gururla temsil eden değerli güreşçimiz Arda Sünmez'in 16 yaşında vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Arda Sünmez, genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla hem güreş sporuna hem de milli takıma büyük katkılarda bulunmuş, güreş camiasında saygı ve sevgiyle anılmıştır. Onun kaybı, hepimiz için büyük bir yıkım ve derin bir kayıptır. Bu acı dolu günlerde, başta ailesi olmak üzere, tüm güreş camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Arda Sünmez'in anısı, başarıları ve güzel anıları daima kalbimizde yaşayacaktır. Mekânı cennet olsun.”
 
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