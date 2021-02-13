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Teniste kura çekimi gerçekleşti

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Teniste kura çekimi gerçekleşti
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Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) yönetim kurulu, bir yeniliğe imza atarak onlinebilgi yarışması düzenledi.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun düzenleyeceği bilgi yarışmasının tanıtımı, federasyonun facebook sayfasında yayınlanırken,kura çekimi de federasyonun facebook hesabından canlı olarak yayınlandı.
Bilgi yarışması, 20 Şubat’ta saat 20:20’de online olarak gerçekleştirilecek. Bilgi yarışmasında çiftler yönetim kurulu üyesi Sercan Erozan’ınsorularına doğru cevap vermeye çalışacaklar.


 
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