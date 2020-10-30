Tekmeler, Cumhuriyet Bayramı için atıldı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Müsabakaları önceki gün yapıldı.

AvrasyaTaekwondo Merkezi’nde yapılan Cumhuriyet Zor Hareketler Müsabakaları büyük coşku içerisinde geçti. Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini,Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdi.

BAYANLAR ZOR HARAKETLER YARIŞMASI

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

2.Kategori: 1.Ana Tüysüz

3.Kategori: 1.Ceyda Uçaner

4.Kategori: 1.Masal Akarpınar

5.Kategori: 1.Togzhan Birzankyzy

6.Kategori: 1.Pınar Karasay

7.Kategori: 1.Akasya Aylin Uzkara

8.Kategori: 1.Gizem Gürpınar

BAYANLARZOR HARAKETLER YARIŞMASI

1.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy

2.Kategori: 1.Ahmet Faruk Kocabaş

3.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk

4.Kategori: 1.Kerim Karpuz

5.Kategori: 1.Alex Tüysüz

6.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin

7.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy

8.Kategori: 1.Halil Bildik

9.Kategori: 1.Yusuf Aslan Aydın

10.Kategori: 1.Çınar Karasay

