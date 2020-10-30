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Tekmeler, Cumhuriyet Bayramı için atıldı

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Tekmeler, Cumhuriyet Bayramı için atıldı
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Müsabakaları önceki gün yapıldı.
AvrasyaTaekwondo Merkezi’nde yapılan Cumhuriyet Zor Hareketler Müsabakaları büyük coşku içerisinde geçti. Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini,Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri verdi.
BAYANLAR ZOR HARAKETLER  YARIŞMASI
1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar
2.Kategori:      1.Ana Tüysüz
3.Kategori:      1.Ceyda Uçaner
4.Kategori:      1.Masal Akarpınar     
5.Kategori:      1.Togzhan Birzankyzy          
6.Kategori:      1.Pınar Karasay         
7.Kategori:      1.Akasya Aylin Uzkara
8.Kategori:      1.Gizem Gürpınar
BAYANLARZOR HARAKETLER  YARIŞMASI
1.Kategori:      1.Şakir Yağızsoy
2.Kategori:      1.Ahmet Faruk Kocabaş
3.Kategori:      1.Arda Aslan Öztürk
4.Kategori:      1.Kerim Karpuz
5.Kategori:      1.Alex Tüysüz
6.Kategori:      1.Kıvanç Çağlin
7.Kategori:      1.Şakir Atınç Yağızsoy
8.Kategori:      1.Halil Bildik
9.Kategori:      1.Yusuf Aslan Aydın
10.Kategori:    1.Çınar Karasay
 
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