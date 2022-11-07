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TCF’den, Cimnastik Federasyonuna destek

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Türkiye Cimnastik Federasyonunun uluslararası hakemlerinden Sevgi Sarı, Artistik Cimnastik Minik Kızlar müsabakasında görev yaparken, müsabaka öncesinde hakemlerimize seminer verdi

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TCF’den, Cimnastik Federasyonuna destek
KKTC Cimnastik Federasyonunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği Artistik Cimnastik Minik Kızlar müsabakasına Türkiye Cimnastik Federasyonu (TCF) da destek verdi.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun Antalya bölgesi hakemlerinden, uluslararası hakem Sevgi Sarı, Artistik Cimnastik Minik Kızlar müsabakasında görev yaptı.
Uluslararası hakem Sevgi Sarı, Artistik Cimnastik Minik Kızlar müsabakasında görev yapması ile ilgili olarak Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:
“Türkiye Cimnastik Federasyonu Antalya bölgesi hakemlerinden, uluslararası hakem Sevgi Sarı, yarışmamıza katılarak bizlere büyük destek verdi.
Sevgi Sarı, müsabaka öncesinde hakemlerimize seminer vererek son gelişmeler hakkında bilgilerini aktardı.
Müsabakada başhakem olarak destek veren Sevgi Sarı’nın aramızda olması Türkiye Cimnastik Federasyonu ile ikili ilişkiler anlamında müthiş bir dayanışma ve destek içerisinde olmamızın göstergesidir.
Sevgi Sarı hocamıza ülke cimnastiğimizin gelişimi için vermiş olduğu destekten ötürü çok teşekkür ederim. Başta Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, asbaşkan İsmail Göktekin ve tüm yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim.”
 
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