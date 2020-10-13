banner480
banner69
Lakers 17. şampiyonluğuna ulaştı
Lakers 17. şampiyonluğuna ulaştı
17 0
Birbirinden Lezzetli Lahmacun Tarifleri
Birbirinden Lezzetli Lahmacun Tarifleri
39 0
 
Kaysu anısına yarıştılar
Kaysu anısına yarıştılar
15 0
Esnafın ağladığı video viral oldu
Esnafın ağladığı video viral oldu
16 0
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
Ralliciler yarış takvimini bekliyorlar
21 0
Heyecanlı bekleyiş
Heyecanlı bekleyiş
27 0
Sterlin uçuyor
Sterlin uçuyor
57 0
banner529

Tatlısu’da bilardo turnuvasına yine erteleme

banner476

Tatlısu’da bilardo turnuvasına yine erteleme
Tatlısu Seracılar Spor Kulübü yönetim kurulu, bilardo turnuvasını ikinci kez ertelemek zorunda kaldı.
Tatlısu Seracılar Spor Kulübünün daha önce pandemidolayısyla ertelediği bilardo turnuvası bu kez de Cumhurbaşkanlığı dolayısı ile ertelendi.
Tatlısu Seracılar Spor Kulübü kulüp lokalinde gerçekleşecek olan ve 25 TL katılım ücreti olan bilardo turnuvası, 24 Ekim Cumartesi saat 14:00’e ertelendi. Turnuvada ilk 3’e girenlere para ve sürpriz ödüller verilecek.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.