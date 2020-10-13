Tatlısu’da bilardo turnuvasına yine erteleme

Tatlısu Seracılar Spor Kulübü yönetim kurulu, bilardo turnuvasını ikinci kez ertelemek zorunda kaldı.

Tatlısu Seracılar Spor Kulübünün daha önce pandemidolayısyla ertelediği bilardo turnuvası bu kez de Cumhurbaşkanlığı dolayısı ile ertelendi.

Tatlısu Seracılar Spor Kulübü kulüp lokalinde gerçekleşecek olan ve 25 TL katılım ücreti olan bilardo turnuvası, 24 Ekim Cumartesi saat 14:00’e ertelendi. Turnuvada ilk 3’e girenlere para ve sürpriz ödüller verilecek.



