Tatar’dan, Taygun’a kutlama

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Atletizm Federasyonu milli atleti Taygun Artan Özcihan’ı Kütahya’da gerçekleşen Türkiye U18 Şampiyonası’nda elde ettiği başarı ve şampiyonluğu dolayısıyla kutladı.

Serisinde üç rekor birden kıran Özcihan, 100 metreden sonra 200 metrede de Türkiye şampiyonluğunu elde etmişti. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemizi başarıyla temsil eden genç sporcumuzun başarısının gurur verici olduğunu belirterek, başarılarının devamını diledi.

