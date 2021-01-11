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Tatar’dan, Ötüken Sahasına inceleme

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Tatar’dan, Ötüken Sahasına inceleme
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BTM İkinci Lig kulüplerinden Ötüken’in sahasındaki çimlendirme çalışmalarını inceledi.
Ötüken Spor Kulübü eş başkanı Emin Onuş ile ve yöneticilerle birlikte sahada yapılan çalışmaları inceleyen Ersin Tatar, kulüp yönetimi çalışmalarından dolayı takdir etti.
Bu arada Ötüken Spor Kulübünün çimlendirme çalışmalarının sürdüğü sahasına, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’nun ile katılımıyla ilk fidan ekimi gerçekleştirildi. Saha çevresine Orman Dairesi tarafından bağışlanan160 fidan dikildi.
 
 
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