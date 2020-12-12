Tatar: Önemli olan sporcularımızın en iyi ortamlarda yetişmeleridir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,Uluslararası turnuvalara katılan badminton sporcularından Seymen Deniz ile Eren Özuyanık’ı kabulünde,“Önemli olan yetenekli genç sporcularımızın en iyi ortamlarda kendilerini yetiştirmeleridir.” açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ve uluslararası turnuvalara katılan Badminton sporcularından Seymen Deniz ile Eren Özuyanık’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, uluslararası alanda KKTC’yi temsil ederek başarılar elde eden sporcuları ve onları yetiştiren ailelerini ve eğitmenlerini kutlayarak, yapılacak çalışmalarda sporculara destek olmak gerektiğini belirtti.

Sporun bir devlet politikası olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası anlamda Kıbrıslı Türk sporcularına haksızlıklar yapıldığını, Kıbrıslı Türklere uygulanan izolasyonların insanlığa yakışmadığını vurguladı. “Biz tüm bu sıkıntı ve haksızlıklara rağmen elimizden geldiği kadar gençlerimizi uluslararası temaslarla dünya kamuoyuna duyuruyoruz.” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, önemli olanın yetenekli genç sporcularımızın en iyi ortamlarda kendilerini yetiştirerek çeşitli yarışmalarda KKTC’yi temsil etmeleri olduğunun altını çizdi.

Genç sporcular Seymen Deniz ile Eren Özuyanık ise Cumhurbaşkanı Tatar’a badminton raketi hediye ettiler.



