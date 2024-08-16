Tatar: “Kıbrıs Türk gençliği KKTC’yi temsil edebilecek yetenek ve donanımdadır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Badminton Federasyonu yönetimini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Kabulde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz de yer aldı.

-TATAR: “KIBRIS TÜRK GENÇLİĞİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’Nİ TEMSİL EDEBİLECEK YETENEK VE DONANIMDADIR”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk gençliğinin hem sporda hem diğer faaliyetlerde başarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil edebilecek yetenek ve donanımda olduğunun altını çizdi.

Tatar, Doğu Akdeniz’deki Türk devleti olarak gelecek nesillerin sağlıklı şekilde yetiştirilmesi, milli kimlik, maneviyat ve kültürle Kıbrıs Türkü’nün varlığının devamı için spor dahil tüm uluslararası temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargo ve izolasyonlara değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşanan engellere rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkı ve desteklerinin moral verdiği gençlerin önünü de açtığını ifade etti.

Tatar, spor alanında gençlerin son zamanlardaki başarısının en güzel örneklerinden biri olan Buse Savaşkan’ın Paris’te elde ettiği başarıyla Kıbrıs Türk halkına yaşattığı gururu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, spor alanında altyapının geliştirilmesi, daha fazla gencin spor dallarında yeteneklerini gösterip, kendilerini geliştirmeleri, kendi bayrağı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmelerinin önemine vurgu yaptı.

“RUMLAR BU ADANIN TEK SAHİBİ DEĞİL”

Kıbrıs konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, önemli bir coğrafyada bulunan Kıbrıs'ta iki eşit halk ve iki devlet olduğunu kaydederek Rumların bu adanın tek sahibi olmadığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını sürdürebilmek için milli kimliğiyle büyük mücadeleler verdiğini, vermeye de devam ettiğini ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığının kurulan sıkı ilişkilerle ortaya konduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, hizmet ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunduğu TC Badminton Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu’na çalışmalarında başarı diledi.

YILDIZ

Türkiye Cumhuriyeti Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız da konuşmasında, iki ülke arasındaki karşılıklı temaslara destek verdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.