Tatar, kempocular ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, T.C. Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Halis Avşar ile beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, federasyon heyetini KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Anavatan Türkiye’den gelen heyetlerin önemli olduğuna, Türkiye ile yapılan her türlü iş birliğinin artırılmasının önemine işaret etti.

Yapılan temasların artırılması, halkların kardeşlik duygusu içerisinde kaynaşmaları, karşılıklı refah ve güvenin artmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyonun değerli çalışmalarını burada paylaşmalarının öneminin altını çizerek, çalışmalara tam destek belirtti.

T.C. Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Halis Avşar ise, KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu ile uluslararası organizasyonlarda yapılan iş birliğinin artırılmasını hedeflediklerini belirtti.

