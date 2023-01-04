Tatar, genç yüzücülerin kupalarını verdi

Şampiyon genç yüzücüler, madalya ve kupalarını Cumhurbaşkanı Tatar’ın elinden aldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Gençler Yüzme Şampiyonası’na katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Gençler Yüzme Şampiyonası’na katılarak, dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdiminde bulundu.

