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Tatar, genç yüzücülerin kupalarını verdi

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Şampiyon genç yüzücüler, madalya ve kupalarını Cumhurbaşkanı Tatar’ın elinden aldı

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Tatar, genç yüzücülerin kupalarını verdi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Gençler Yüzme Şampiyonası’na katıldı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen Gençler Yüzme Şampiyonası’na katılarak, dereceye giren sporculara madalya ve kupa takdiminde bulundu.
 
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