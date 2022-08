Tatar: “Bizim görevimiz gençliğe sahip çıkarak, spor sevgisini aşılamaktır”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Federasyon As Başkanı ve Türkiye eski gençlik ve spor genel müdür yardımcısı Nuri Demirci, KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz ve KKTC Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Elin Asker’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, kendisine yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkede çok başarılı sporcuların olduğunu belirtti ve onların uluslararası etkinliklere hazırlanmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin spor takımları ile maç yapabilmenin önemli olduğunu söyleyerek, ileride imkânların artmasıyla daha fazla etkinlikte bir araya gelme temennisinde bulundu.

KKTC’de pandemi döneminde yaşanan sıkıntıların geride kaldığını ve çok daha sağlıklı günlerde, spor etkinliklerinde birlikte mücadele verileceğini belirten Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

“Spor sağlık, kardeşlik ve barış demektir. KKTC’de 33 tane federasyon vardır ve her türlü spor yapılmaktadır. Bu da ülkemiz için büyük bir zenginliktir. Bizim de görevimiz gençliğe sahip çıkarak spor sevgisini aşılamaktır. Spor, kişiye özgüven sağlamakta ve kariyerinde başarıya ulaştırmaktadır.”

Türkiye Cumhuriyeti Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik de konuşmasında, iki ülke arasındaki karşılıklı temaslara destek verdiği ve kendilerini kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Özmekik, her türlü faaliyette KKTC’deki sporcuların Türkiye Cumhuriyeti’ndeki milli takımlarda oynatılmasının hayata geçirildiğini ve KKTC’den Nehir Deniz isimli sporcunun Türk milli takımı adına yarışıp şampiyon olduğunu söyledi.