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Taşkınköy’de Ersöz’e güven tam

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Taşkınköy’de Ersöz’e güven tam
Soydan SAKALLI
Pandemiden dolayı bugün yapılan Taşkınköy Spor Kulübünün olağan genel kurulu tamamlandı.
Divan başkanlığını Arslan Bıçaklı’nın, divan sekreterleriniTurgut Çalıcı ve SuayGörün’ünyaptığı genel kurula, Lefkoşa Türk Belediyesibaşkanımız Mehmet Harmancı, Taşkınköy muhtarı Derviş Dizlikoğlu ve üyelerkatıldı.
Genel kurula tek başkan adayı olarak katılan Ahmet Ersöz, üyelerin onayıyla kulübün yeniden başkanı seçilirken, “Yönetim kurulundaki arkadaşlarla birlikte, yeni dönemde güzel işler yapacağız.” açıklamasını yaptı.
 
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