Taşkent: “Kulübümüz için her şeyin en iyisini yapacağız”

Güzelyurt’un köklü spor kulüplerinden olan Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nün yeni başkanı Veleddin Taşkent, geçtiğimiz akşam yeni oluşturduğu yönetim kurulu ve güçlendirdiği güçlü kadın kolları ile en iyi projeleri ve kulübü en iyi şekilde ayakta tutmak için herşeyin en iyisini yapacaklarını vurguladı. Veleddin Taşkent, kulüpte teknik heyette görev yapacak olan Orçun Volkan hocaya da yeni ekibi ile başarılar diledi.

