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Tarsan Air Badminton Turnuvası 16 Ağustos’ta yapılacak

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Tarsan Air Badminton Turnuvası 16 Ağustos’ta yapılacak
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Badminton Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Tarsan Air Badminton Turnuvası 16 Ağustos Cuma günü Badminton Federasyonu Lokalinde saat 18.30 da başlayacak.
Turnuva ile ilgili Badminton Federasyonu’ndan şu duyuru yapıldı:
“Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Tarsan Air Badminton Turnuvamız bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı dolayısı ile şenlik şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu yıl yine sponsorumuz Tarsan Çiftlik ile birlikte 4. cüsünü gerçekleştireceğimiz Air Badminton Şenliği Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki Badminton Federasyonu Lokalinde saat 18.30 da başlayacaktır. Küçük çocuklara yönelik eğlenceli yarışmaların da yapılacağı etkinliğimize katılacak olanların yanlarında raketlerini de getirmeleri gerekmektedir.”
 
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