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Taraftar dernekleri birlikte kan bağışı etkinliği düzenleyecek

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Taraftar dernekleri birlikte kan bağışı etkinliği düzenleyecek
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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dernekleri birlikte Thalassaemia Derneği yararına kan bağışı etkinliği  düzenleme kararı aldı.
“Rengimiz Farklı Hedefimiz Aynı” sloganı ile düzenlenecek etkinlik için Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevleri, Asbaşkan Suziye Balkay, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit, KKTC Galatasaray Taraftar Derneği Başkanı Talat Karapelit ve KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği Başkanı Hüseyin Balcı dün bir araya gelerek toplantı yaptı.
Kan bağışı etkinliğinin günü, yeri ve saatinin ileriki günlerde duyurulacağı belirtildi.
 
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