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Tahir Topaloğlu adaylık başvurusunu yaptı

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Tahir Topaloğlu adaylık başvurusunu yaptı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) 8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek olan Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık için aday olan Tahir Topaloğlu, resmi adaylık başvurusunu dün yaptı.
Daha önce adaylığını açıklayan spor yazarı Tahir Topaloğlu, resmi başvurusunu dün dernek sekreterliğine verdi.
Topaloğlu, Cumartesi günü sabah saat 10.30’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’de (KTSYD) gerçekleştirilecek olan başkanlık seçiminde üyelerinden destek isteyecek.
 
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