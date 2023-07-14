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Taekwondo’da “Yaz Kupası” yapıldı

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Taekwondo’da “Yaz Kupası” yapıldı
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Taekwondo Karate Judo AikidoFederesayonu tarafından organize edilen “Yaz Kupası Taekwondo Müsabakaları” 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Master Öykü Ergin Başkanlığında  Ceyda Uçaner , Anna Tüysüz ve federasyon hakem heyeti yönettiler
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini  Federasyon Başkanı  Senior Grand Master Gökbilenve  Kulüp temsilcileri  verdiler.
 
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Açelya Ergin  
2.Kategori: 1. Cansu Keskin 
3.Kategori: 1. Zeynep Keskin
4.Katagori: 1. Süheyla Bölükbaşı
5.Katagori: 1.Zehra Bilge Bayram
6.Kategori: 1. Havin Yılmaz
7.Kategori: 1. Elena Pakhovoma    
8.Kategori: 1. Melek Ünver
9.Kategori: 1. Aslı İpek Kara
10.Katagori:        1. Deniz Sevinç   
11.Katagori:        1. Nursima Kara
12.Katagori:        1. SpellanaGankama
13.Katagori:        1. Dua Rezwan Zaman
14.Katagori:        1. Ayşenur Çakır
15.Katagori:        1. Hayriye Yetek
16.Katagori:        1. Utku Yeleğen
17.Katagori:        1. TuvanaYeleğen
 
ERKEKLER  SONUÇLARI
1.Katagori: 1. Serdar Çakır
2.Katagori: 1. Arda Aslan Öztürk  
3.Katagori: 1. Kerim Karpuz
4.Katagori: 1. Öskay Ramiz
5.Katagori: 1. NikitaGordeeev
6.Katagori: 1. MohammedY.Jollah
7.Katagori: 1. Alex Tüysüz
8.Katagori: 1. MubarekAbdurRahem
9.Katagori: 1. MohammadHossaini
10.Katagori:        1. Hüseyin Bölükbaşı
11.Katagori:        1. Doğu Göktürk Yeleğen
12.Katagori:        1. Ali Efe Günay
13.Katagori:        1. Yağız Sarıkurt
 
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