Taekwondo’da uluslararası 3 etkinlik

Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından organize edilen 3 uluslararası organizasyon başladı.

Dün (Perşembe) başlayan 33. KKTC WTF Taekwondo Şampiyonası ile 8. World BudoMartialArts şampiyonası gerçekleştirildi.

Bugün (Cuma) gün boyu sürecek 20. Avrasya GTF Taekwondo Şampiyonası saat 10:00’dabaşlayacak.

Yarın (Cumartesi) ise GTF Renkli Kuşaklar Şampiyonası saat 10:00’da başlayacak ve gün boyu sürecek.

Organizasyonların tümü de Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılacak.

Müsabakalarda dereceye girecek olanlara ödülleri ise yarın saat 17:00’de

gerçekleştirilecek ödül töreninde yetkililer tarafından verilecek.

Dün gerçekleştirilen WTF Olimpik Sistem Taekwondo şampiyonası sonuçları şöyle:

WTF (54-58) ERKEK

1.Ramiz Zeker ( İRAN)

2. WasehanVenmurnietu (ETOPYA)

3.Yakup Demisie (ETOPYA)

WTF (58-63) ERKEK

1.Muhamet Sallah (KKTC)

2.Gemechis Mestin (ETOPYA)

WTF (64-68) ERKEK

1.Nima Vahed (İRAN)

2.Mustafa Yazat (TÜRKİYE)

3.Yisak Demisie (ETOPYA)

4.Anvar Mehdi (ETOPYA)

WTF (75Kg) ERKEK

1.Serdar Çakır (KKTC)

2.Admasu HailuAbebe (ETOP.)

3.Amaruel Tesiates (ETOP.)

WTF (50-54) ERKEK

1.Sloman Demise (ETOP.)

2.Mamo Catalatefa (ETOP.)

3.Nathale Sebsiber (ETOP.)

4.Biruk Muluyate (ETOP.)

WTF (75-85) ERKEK MÜSABAKA A.

1.Rezer Golmuhamadzade (KKTC)

2.Sanen Mehtiye (AZER.)

3.Yeneneh Cherine (ETP.)

WTF –VETERAN ERKEK (67-74) MÜSABAKA

1.Akbar Asadi (İRAN)

2.Tilahun ChaneDemise (ETP)

3.Seyomun Getehun (ETP)

WTF BAYAN (50-54)

1.Cansu Keskin (KKTC)

2.Zeynep Keskin (KKTC)

WTF- VETERAN ERKEK (85-88)

1.Mesut Sahagoli (İRAN)

2.Ali Vasoughi (İRAN)

3.Alpaslan Karaot (TR)

4.Taner Aktemur (TR)

Öğleden sonra 8. World BudoMartialArtsşampiyonası’nda karate müsabakaları yapıldı.

Müsabakalar sonunda Türkiye birinci olurken KKTC ikinci oldu.

KATA ERKEKLER

1.Alexander Molodtsov (KKTC)

2.Mustafa Arıkanlı (TR)

1.Hasan Uysal (TR)

2.Artem İvanov (KKTC)

1.Mikail Khomyshin (KKTC)

2.Süleyman Sarı ( TR)

KOMİTE ERKEKLER

1.Gleb Yurchenko (KKTC)

2.Mustafa Arıkanlı (TR)

1.Hasan Uysal (TR)

2.Artem İvanov (KKTC)

1.Süleyman Sarı (TR)

2.Aziz Kamalov (KKTC)

1.Erol Efe Atlamaz (TR)

2.Davut Jorayev (KKTC)

KATA BAYANLAR

1.Kadriye Diana Çelik (KKTC)

2.Sofia Akhmotova (KKTC)

1.Alime Nur Onur (TÜRKİYE)

2.Viktoriya Alpsoran (KKTC)

1.Darya Djelaleddinoğlu (KKTC)

2.Deniz Kiraz (TÜRKİYE)

1.Alexsandra Khomyshina (KKTC)

2.İremsu Karaarslan (TÜRKİYE)

