Taekwondo’da Oscar ödülleri belirlendi

YILIN YÖNETİCİLERİ Mustafa Aktuğ, Dr. Hüseyin Cenkler, Sadi Çelebi, Can Keşanlı, Yücel Atakara, BAŞARILI ORGANİZASYON Süheyla Bölükbaşı , Cansu Keskin, ShenizBüyükaraca ,Yıldız Neni . Cavit Tuna, Hıdır Ünal YILIN BASIN MENSUPLARI Çelen Oben, Tonguç Kotak, Ahmet Özsoy, Murat Botanlıoğlu, Federasyona Katkılarından Ömer Özkaya Federasyona Katkılarından Yaşar Adnan Akgün Federasyona Katkılarından HomayınGolabgir Federasyona Katkılarından Tayfun Ergün Federasyona Katkılarından Talat Uğur Ağan Federasyona Katkılarından Ali Fikri Özler Federasyona Katkılarından Ferruh Çelik Federasyona Katkılarından Metin Karpuz Federasyona Katkılarından İsmail Altunören TAEKWONDO Yılın MasterleriSeniorMasterleri Öykü Ergin – Ali Uslu Yılın Masteri Ertuğrul Gür Yılın Erkek Uluslararası Hakemi Ahmet Sami Karagöz Yılın Bayan Başarılı Uluslararası Hakemi Ceyda Uçaner Yılın Bayan Hakemi Ana Tuysüz Yılın Milli Antrenenör /Yarışmacısı Serdar Çakır Yılın Başarılı Bölge Antrenörü Açelya Ergin Yılın Bölge Antrenenör /Yarışmacısı Orhan Usta Yılın Bayan Hyong/Müsabık Sporcusu Zeynep Keskin Yılın Bayan Hyong/Müsabık Sporcusu Havin Yılmaz Yılın Bayan Hyong/Müsabık Sporcusu Zehra Naz Ağan Yılın Yıldız Bayan Hyong/Müsabık Spor Zehra Bilge Bayram Yılın Genç Bayan Müsabaka Sporcusu Melek Ünver Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu NikitaGordeev Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu Kerim Karpuz Yılın Bayan GoldenAgeHyong Sporcusu Elena Pakhomova Yılın GoldenAge Erkek Kırış Sporcusu Dmitry Gordeev Yılın Veteran Hyong Sporcusu Maryam MohamadBeygi Yılın Bayan Centilmen Sporcusu Ayşenur Çakır Yılın Büyük Bayan Hyong Yarışmacısı Sofia Akinyi Yılın GoldenAge ErkekHyong Sporcusu Şakir Yağızsoy Yılın Büyük Erkek Kırıs Sporcusu Kemal Köstü Yılın Yıldız Erkek Müsabaka Sporcusu Özkay Ramiz Yılın Yıldız Erkek HyongSporcusu Alex Tüysüz Yılın MinikBayan Hyong Sporcusu Defne Okçu Yılın MinikErkek Müsabaka Sporcusu Sam Norouzi Yılın G.ErkekHyongSporcusu Yunus Emre Tomak Yılın Erkek Gelecek vadeden Sporcusu Münür Püskülü Gelecek Vadeden Sporcusu Doğu Göktürk Yeleğen Yılın Başarılı Yıldız Bayan Sporcusu Enise Püsküllü Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu Şakir Atınç Yağızsoy Yılın Yıldız Erkek Hyong sporcusu Boran Niyazi Dinçkuyucu Yılın Büyük ErkekHyong Sporcusu MohammedY.Jollah Yılın Minik Bayan Musabık Sporcusu Miray Mafratoğlu Yılın Yıldız Erkek Centilmen sporcusu Ahmet Alp Hapurcuoğlu Yılın Yıldız BayanTeknik sporcusu DariaShymushevska Yılın Minik BayanHyong Sporcusu Zeynep Vera Eyice Yılın Minik ErkekHyong Sporcusu Atlas Ersoy Yılın gelecek vadeden HyongSporcusu Yağız Arkın Akalın Gelecek Vadeden Centilmen Sporcusu Karan Arkın Akalın Gelecek vadeden sporcu SpellenaGankama Yılın Genç Erkek Sporcusu Mustafa Hüseyin Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu Ali Arpacıoğlu Yılın Minik BayanHyong Sporcusu Öncel Alyanak Yılın Yıldız Bayan Müsabaka Sporcusu Ayşe Bulut Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu Şiyar Ayaz Güngör Yılın Genç Erkek Sporcusu Mustafa Zana Bayram Yılın Erkek Zor Haraket Sporcusu Arda Akın Altuntas Yılın Genç Erkek Sporcusu Baran İlhan Dinçkuyucu Yılın Yıldız Erkek Kırış Sporcusu Muhammed N. Türkmen Yılın gelecek vadeden HyongSporcusu Zeynep Kürekçi Yılın Yıldız Müsabaka Sporcusu Ali Ersoy Yılın yıldız Hyong sporcusu Anelia Belen Yılın Yıldız Bayan Hyong sporcusu Şevin Berfin Güngör Yılın Yıldız ErkekKırış Sporcusu Tuğra Tığ Yılın Genç Bayan Hyong Sporcusu FatamohGhanderi Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu Lukas Zorba Yılın Yıldız Bayan Müsabık sporcusu Elif Baştaş Yılın Minik Erkek Müsabık sporcusu Emrullah Baştaş Yılın Minik Bayan Teknik sporcusu TuvanaYeleğen Yılın Genç Bayan Centilmen Sporcusu Hatice Alyanak Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu Hira Kürekçi Yılın Bayan Hyong Sporcusu Zeliha Arpacıoğlu Yılın Minik Bayan Müsabık sporcusu Utku Kavin Yeleğen Gelecek Vadeden Sporcusu DoğuhanSelmanoğulları Gelecek Vadeden Sporcusu Nina Hedienka Gelecek Vadeden Sporcusu Yağız Sarıkurt Gelecek Vadeden Sporcusu Eda Kayalar Gelecek Vadeden Sporcusu Hayriye Yetek Gelecek Vadeden Sporcusu Dua R.Zaman Gelecek Vadeden Sporcusu Demir İnce Gelecek Vadeden Sporcusu Emine Şahin Gelecek Vadeden Sporcusu Azat Emin Janov Gelecek Vadeden Sporcusu Bekir BubuSov Gelecek Vadeden Sporcusu Miran İnce Gelecek Vadeden Sporcusu Çağıl İnançoğlu KARATE Yılın Antrenörü FarhatJorayev Yılın Hakemi Esef Karataş Yılın Bayan Kata Sporcusu NuranaJorayeva Yılın Erkek Teknik Sporcusu Davut Jorayev Yılın Genç Erkek Kata Sporcusu Timur Şimşek Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu Mikhail Khomyshin Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu Alexander Molodtsov Yılın GençBayan Kata Sporcusu Kadriye Diana Çelik Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu GlebYurchenko Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu Ali Achilov Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu Emirhan Rejepov Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu LyubaGoryacheva Yılın gelecek vadeden Erkek Sporcusu ArseniiMakolov Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu Derya Jelaleddinoğlu Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu ViktoriyaAlpsaran Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu AleksandraKhomyshina Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu OleksiiDidukh Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu Timur Makuyev Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu Berk Wladislav Fidan Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu Deniz Güneş Dinçer Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu GeorgiyVoronov Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcu Konstantin Fedosyuk Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcu Barış Sofuoğlu Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu DawutCharıyev Yılın Genç Erkek Teknik Sporcu OleksandrDidukh Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu Samir Şimşek Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu Amir Davletov AKİDO Yılın Antrenörü Evren Yahya Yapıcı Yılın Antrenörü Berke Ada Yılın Golden Age Erkek sporcusu Sadık Saygınel Yılın Başarılı Erkek Sporcusu Gökhan Yapıcı Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu Doruk Yapıcı Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu Batu Ada Yılın Başarılı Veteran Erkek Sporcusu Serkan Mutluoğlu Yılın Genç Erkek Sporcusu Aren Güralp Yılın Genç Bayan Sporcusu Defne Mutluoğlu YILIN ŞAMPİYON KULÜBÜ GİRNE TAEKWONDO JUDO KARATE AİKİDO İHTİSAS KULÜBÜ

Taekwondo Judo Karate AikidoHapkido Kungfu KurashWushu Federasyonu 2023 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve temsilcilerinden belirlediği 2023 yılı Martıalarts Oscar ödülü almaya hak kazananları açıkladı.Federasyon yönetim kurulu, Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Komite başkanları ve Milli takım antrenörleri ile yaptığı ortak toplantıda; Faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2023 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcisini tespit etti.2023 yılının başarılılarına Martıalarts Oscar ödülleri 28 Ocak Pazar günü verilecek.Federasyondan yapılan açıklamada ödüle değer görülen isimler şöyle: