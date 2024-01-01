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Taekwondo’da Oscar ödülleri belirlendi

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Taekwondo’da Oscar ödülleri belirlendi
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Taekwondo Judo Karate AikidoHapkido Kungfu KurashWushu Federasyonu 2023 yılı başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici ve temsilcilerinden belirlediği 2023 yılı Martıalarts Oscar ödülü almaya hak kazananları açıkladı.
Federasyon yönetim kurulu, Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Komite başkanları ve Milli takım antrenörleri ile yaptığı ortak toplantıda; Faaliyetlerine kesintisiz olarak devam eden 2023 yılının başarılı kulüp, sporcu, antrenör, hakem, yönetici, temsilcisini tespit etti.
2023 yılının başarılılarına Martıalarts Oscar ödülleri 28 Ocak Pazar günü verilecek.
 
Federasyondan yapılan açıklamada ödüle değer görülen isimler şöyle:
YILIN YÖNETİCİLERİ Mustafa Aktuğ, Dr. Hüseyin Cenkler, Sadi Çelebi, Can Keşanlı, Yücel Atakara,  
BAŞARILI ORGANİZASYON Süheyla Bölükbaşı , Cansu Keskin, ShenizBüyükaraca ,Yıldız Neni . Cavit Tuna, Hıdır Ünal  
YILIN BASIN MENSUPLARI Çelen Oben, Tonguç Kotak, Ahmet Özsoy, Murat Botanlıoğlu,  
     
  Federasyona Katkılarından Ömer  Özkaya
  Federasyona Katkılarından Yaşar Adnan Akgün
  Federasyona Katkılarından HomayınGolabgir
  Federasyona Katkılarından Tayfun Ergün
  Federasyona Katkılarından Talat Uğur Ağan
  Federasyona Katkılarından Ali Fikri Özler
  Federasyona Katkılarından Ferruh Çelik
  Federasyona Katkılarından Metin Karpuz
  Federasyona Katkılarından İsmail Altunören
     
TAEKWONDO Yılın MasterleriSeniorMasterleri         Öykü Ergin – Ali Uslu
  Yılın Masteri Ertuğrul Gür
  Yılın Erkek Uluslararası Hakemi Ahmet Sami Karagöz
  Yılın Bayan  Başarılı Uluslararası Hakemi Ceyda Uçaner
  Yılın Bayan Hakemi Ana Tuysüz
  Yılın Milli Antrenenör /Yarışmacısı Serdar Çakır
  Yılın Başarılı Bölge Antrenörü Açelya Ergin
  Yılın Bölge Antrenenör /Yarışmacısı Orhan Usta
  Yılın Bayan Hyong/Müsabık  Sporcusu        Zeynep Keskin
  Yılın Bayan Hyong/Müsabık  Sporcusu        Havin Yılmaz
  Yılın Bayan Hyong/Müsabık  Sporcusu   Zehra Naz Ağan
  Yılın Yıldız Bayan Hyong/Müsabık  Spor Zehra Bilge Bayram
  Yılın Genç  Bayan Müsabaka  Sporcusu Melek Ünver
  Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu   NikitaGordeev
  Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu   Kerim Karpuz
  Yılın Bayan GoldenAgeHyong Sporcusu Elena Pakhomova
  Yılın GoldenAge Erkek Kırış Sporcusu Dmitry Gordeev
  Yılın Veteran Hyong Sporcusu Maryam MohamadBeygi
  Yılın Bayan Centilmen Sporcusu   Ayşenur Çakır
  Yılın Büyük Bayan Hyong Yarışmacısı Sofia Akinyi
  Yılın GoldenAge ErkekHyong Sporcusu Şakir Yağızsoy
  Yılın Büyük Erkek Kırıs Sporcusu Kemal Köstü
  Yılın Yıldız Erkek Müsabaka Sporcusu Özkay Ramiz
  Yılın Yıldız Erkek  HyongSporcusu     Alex Tüysüz
  Yılın MinikBayan Hyong Sporcusu   Defne Okçu
  Yılın MinikErkek Müsabaka Sporcusu   Sam Norouzi
  Yılın G.ErkekHyongSporcusu  Yunus Emre Tomak
  Yılın Erkek Gelecek vadeden  Sporcusu   Münür Püskülü
  Gelecek Vadeden Sporcusu Doğu Göktürk Yeleğen
  Yılın Başarılı Yıldız Bayan  Sporcusu           Enise Püsküllü
  Yılın Genç  Erkek Teknik Sporcusu    Şakir Atınç Yağızsoy
  Yılın Yıldız Erkek Hyong sporcusu     Boran Niyazi Dinçkuyucu
  Yılın Büyük ErkekHyong Sporcusu MohammedY.Jollah
  Yılın Minik Bayan Musabık  Sporcusu   Miray Mafratoğlu
  Yılın Yıldız Erkek Centilmen sporcusu     Ahmet Alp Hapurcuoğlu
  Yılın Yıldız BayanTeknik  sporcusu     DariaShymushevska
  Yılın Minik BayanHyong Sporcusu     Zeynep Vera Eyice
  Yılın Minik ErkekHyong Sporcusu     Atlas Ersoy
  Yılın gelecek vadeden HyongSporcusu     Yağız Arkın Akalın
  Gelecek Vadeden Centilmen Sporcusu   Karan Arkın Akalın
  Gelecek vadeden sporcu SpellenaGankama
  Yılın  Genç Erkek  Sporcusu Mustafa Hüseyin
  Yılın Minik Erkek Hyong Sporcusu     Ali Arpacıoğlu
  Yılın Minik BayanHyong Sporcusu     Öncel Alyanak
  Yılın Yıldız Bayan Müsabaka Sporcusu     Ayşe Bulut
  Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu     Şiyar Ayaz Güngör
  Yılın Genç Erkek  Sporcusu     Mustafa Zana Bayram
  Yılın Erkek Zor Haraket Sporcusu    Arda Akın Altuntas
  Yılın  Genç Erkek  Sporcusu Baran İlhan Dinçkuyucu
  Yılın Yıldız Erkek  Kırış Sporcusu Muhammed N. Türkmen
  Yılın gelecek vadeden HyongSporcusu     Zeynep Kürekçi
  Yılın Yıldız Müsabaka Sporcusu   Ali Ersoy
  Yılın yıldız Hyong sporcusu Anelia Belen
  Yılın Yıldız Bayan Hyong sporcusu     Şevin Berfin Güngör
  Yılın Yıldız ErkekKırış Sporcusu Tuğra Tığ
  Yılın Genç Bayan Hyong Sporcusu FatamohGhanderi
  Yılın Genç Erkek Hyong Sporcusu Lukas Zorba
  Yılın Yıldız Bayan Müsabık sporcusu     Elif Baştaş
  Yılın Minik Erkek Müsabık sporcusu Emrullah Baştaş
  Yılın Minik Bayan Teknik sporcusu     TuvanaYeleğen
  Yılın Genç Bayan Centilmen Sporcusu        Hatice Alyanak
  Yılın gelecek vadeden Hyong Sporcusu Hira Kürekçi
  Yılın Bayan Hyong Sporcusu Zeliha Arpacıoğlu
  Yılın Minik Bayan Müsabık sporcusu     Utku Kavin Yeleğen
  Gelecek Vadeden Sporcusu DoğuhanSelmanoğulları
  Gelecek Vadeden Sporcusu Nina Hedienka
  Gelecek Vadeden Sporcusu Yağız Sarıkurt
  Gelecek Vadeden Sporcusu Eda Kayalar
  Gelecek Vadeden Sporcusu Hayriye Yetek
  Gelecek Vadeden Sporcusu Dua R.Zaman
  Gelecek Vadeden Sporcusu Demir İnce
  Gelecek Vadeden Sporcusu Emine Şahin
  Gelecek Vadeden Sporcusu Azat Emin Janov
  Gelecek Vadeden Sporcusu Bekir BubuSov
  Gelecek Vadeden Sporcusu Miran İnce
  Gelecek Vadeden Sporcusu Çağıl İnançoğlu
KARATE Yılın Antrenörü FarhatJorayev
  Yılın Hakemi Esef Karataş
  Yılın Bayan Kata Sporcusu NuranaJorayeva
  Yılın Erkek Teknik Sporcusu Davut Jorayev
  Yılın Genç Erkek Kata Sporcusu Timur Şimşek
  Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu Mikhail Khomyshin
  Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu Alexander Molodtsov
  Yılın GençBayan Kata Sporcusu Kadriye Diana Çelik
  Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu GlebYurchenko
  Yılın Genç Erkek Teknik Sporcusu Ali Achilov
  Yılın Minik Erkek Müsabaka Sporcusu Emirhan Rejepov
  Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu LyubaGoryacheva
  Yılın gelecek vadeden Erkek Sporcusu ArseniiMakolov
  Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu Derya Jelaleddinoğlu
  Yılın Yıldız Bayan Kata Sporcusu ViktoriyaAlpsaran
  Yılın Yıldız Bayan Teknik Sporcusu AleksandraKhomyshina
  Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcusu OleksiiDidukh
  Yılın Minik Erkek Teknik Sporcusu Timur Makuyev
  Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcusu Berk Wladislav Fidan
  Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu Deniz Güneş Dinçer
  Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu GeorgiyVoronov
  Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcu Konstantin Fedosyuk
  Yılın Yıldız Erkek Kata Sporcu Barış Sofuoğlu
  Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu DawutCharıyev
  Yılın Genç Erkek Teknik Sporcu OleksandrDidukh
  Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu Samir Şimşek
  Yılın Yıldız Erkek Teknik Sporcu Amir Davletov
     
AKİDO Yılın Antrenörü Evren Yahya Yapıcı
  Yılın Antrenörü Berke Ada
  Yılın  Golden Age Erkek sporcusu Sadık Saygınel
  Yılın Başarılı Erkek Sporcusu Gökhan Yapıcı
  Yılın Başarılı Erkek Teknik Sporcusu Doruk Yapıcı
  Yılın Başarılı Erkek  Teknik Sporcusu Batu Ada
  Yılın Başarılı Veteran Erkek Sporcusu Serkan Mutluoğlu
  Yılın Genç Erkek Sporcusu Aren Güralp
  Yılın Genç Bayan Sporcusu Defne Mutluoğlu
YILIN ŞAMPİYON KULÜBÜ GİRNE TAEKWONDO JUDO KARATE AİKİDO İHTİSAS KULÜBÜ  
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