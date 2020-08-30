Taekwondoda organizasyon bolluğu

Taekwondo Karate Judo Federasyonu, Renkli Kuşak Sınavı, Taekwondo Lig Müsabakaları ve 30Ağustos Zafer Kupası Müsabakalarını gerçekleştirdi

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen 3 farklı organizasyon gerçekleştirildi.Organizasyonda Renkli Kuşak Sınavı, Taekwondo Lig Müsabakaları ve 30

Ağustos Zafer Kupası Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ligin 5.haftası gerçekleşti

10 Takımlı Taekwondo Liginin dördüncü hafta maçları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’ndeyapıldı.Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen,federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlıhakemler ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

Zafer Kupası kıyasıya mücadelelere sahne oldu

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile düzenlenen Zafer Kupası Taekwondo Karate Aikido BudoMartıalarts Şampiyonası bugün Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Girne Taekwondo İhtisas Kulüpü, Doğan Tük Birliği, Türk Ocağı Limasol, Girne Halkevi,

Lefkoşa Taekwondo İhtisas Kulübü, Mağusa Şampiyonlar İhtisas Kulübü, takımlarından

Lisansları 2020 yılı vizeli bay ve bayan sporcuların katıldığı müsabakalar büyük heyecan ve

çekişme içersinde geçti.

Müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı, Senior Grand Master EyüpZafer Gökbilen, Bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerÖykü Ergin, Pınar Akarpınar, Ana Tuysüz ve Namzet hakemleri yönettiler.

KADINLAR TORBA MÜSABAKASI

1.Kategori:

1.Elif Uludağ

2.Su Ayza Şahin

3.Özüm Ekmenci

2.Kategori:

1.Duru Su Yenice

2.Masal Akarpınar

3.Sevinç Uludağ

3.Kategori:

1.Azra Turan

2.Cansu Demirel

3.Gizem Gürpınar

4.Kategori:

1.Sophie Tay

2.Gözde Oğuz Abu Kıshık

3.Seden Abu Kıshık

5.Kategori:

1.Açelya Ergin

2.Zeynep Zorlu

3.Sevda Şahin

6.Kategori:

1.Rabia Tanım

ERKEKLER TORBA MÜSABAKASI

1.Kategori:

1.Utku Sadula

2.Pars Şahin

3.Muhammet Mahmut

2.Kategori:

1.Agit Yenice

2.Kuzey Boztaş

3.Berk Alav

3.Kategori:

1.Sinan Tüfekçi

2.Yusuf Seyhan Şen

3.Ömer Faruk Solak

4.Kategori:

1.Şakir A. Yağızsoy

2.Özkay Ramiz

3.Arda Akın Altuntaş

5.Kategori:

1.Mervan Bayrakçı

2.Ahmet Solak

3.Mirsad Toprak

6.Kategori:

1.Tarkan Yağızsoy

2.Halil Bildik

3.Zeynel Yıldırım

7.Kategori:

1.Arda Aslan Öztürk

2.Yunus Emre Tomak

3.Taner Kara

8.Kategori:

1.Kerim Karpuz

2.Tuğra Tığ

3.Bahadır Boz

9.Kategori:

1.Çağan Saray

