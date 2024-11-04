Taekwondo’da milli takım seçmeleri başladı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Milli Takım Seçme Müsabakaları dün gerçekleştirildi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen Milli Takım Seçme Müsabakalarına tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye girenlereödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdi.

Yapılacak müsabakalarda seçilen Milli Takım ay sonu yapılacak olan uluslararası müsabakada KKTC ‘yi temsil edecek.



Bayanlar sonuçları

1.Kategori: 1. İnci Demir 2. TuvanaYeleğen 3.Melisa Türkmen

2.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen 2. Azra Güler Karataş 3. Berrak Su Kaplan

3.Kategori: 1.AroshaAnari 2.Hira Rahme Çetinkaya 3. Müesser Serdar

4.Kategori: 1.Zeliha Arpacıoğlu2.Melis Mina Kızıltaş 3. Gülenay Çağlar

5.Katagori: 1.Melek Ünver 2.Zeynep Kürekçi

6.Katagori: 1.DariaShymushevska 2.Hira Kürekçi 3.Rojbin Özer

7.Katagori: 1. Açelya Ergin



ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Kerem Kencebay 2.Doğu Göktürk Yeleğen

2.Kategori: 1.Ali Kencebay 2. Doruk Dinçer Kılıç 3. DoğuhanSelmanoğulları

3.Kategori: 1.Mustafa Kemal Çağlar 2.Baran İlhan Dinçkuyucu

4.Kategori: 1.Boran Niyazi Dinçkuyucu 2. Kıvanç Tükel

5.Kategori: 1.Yaman Doruk Durmaz 2.Ali Arpacıoğlu



