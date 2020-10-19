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Taekwondoda lig mücadelesi sürüyor

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Taekwondoda lig mücadelesi sürüyor
Taekwondo Federasyonu tarafından organize edilen 10 Takımlı Taekwondo liginin yedinci hafta maçları yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo merkezinde yapılan 7. Hafta müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri de düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
TOL – Lefkoşa Bölgesi 3 – 0
DTB – Gazimağusa Sam 2 – 3
Lefke TİK - GHE 3 – 2
Girne TİK – Mağusa Bölgesi 5 – 5
Güzelyurt TİK – Girne bölgesi 0 – 3
 
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