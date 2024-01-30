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Taekwondo’da Genel Kurul yapıldı

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Taekwondo’da Genel Kurul yapıldı
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Taekwondo Karate Aikido Kurash Wushu Muaythai Federasyonunun 47. Olağan Genel Kurulu, 28 Ocak 2024 Pazar günü saat 10.00’da Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Açılışın ardından Şampiyon Meleşlerimiz, şehitlerimiz ve Atatürk için saygı duruşu gerçekleştirildi. 2023 yılı faaliyet raporu ve mali raporları okunarak oybirliği ile onaylanırken 2024 yılı faaliyet programı da üye kulüplerin bilgisine getirildi.
Başkan tarafından bazı kurul ve komitelere atananların genel kurul tarafından onaylanmasının ardından genel kurul dilek ve temenniler ile tamamlandı.
 
 
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