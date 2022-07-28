Taekwondocularımız Dünya Şampiyonası’nda

Taekwondo Karate Judo Aikido Milli takımı maddi imkansızlıklar nedeniyle 4 kişiyle katıldığı Bulgaristan’daki Dünya Şampiyonası’nda bugün ve yarın yapılacak müsabakalarda derece elde etmeye çalışacak

Taekwondo Karate Judo Aikido Milli takımı Bulgaristan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda yarışıyor.

Aylardır çalışmalarını Girne Avrasya TaekwondoMerkesi’nde aşırı sıcağa rağmen günde çift antrenmanla sürdüren sporcular maddi imkan sağlanamaması nedeniyle 15 kişi katılması gereken yarışmaya 4 kişi ile katılmak zorunda kaldı.

Antrenör Öykü Ergün başkanlığındaki kafilede Süheyla Bölükbaşı, Zeynep Keskin, Çetin Çiftsüren ve Özkay Remzi yer alıyor.

Önceki gün Bulgaristan’ın Sofya şehrine giden sporcularımız bugün ve yarın yapılacak müsabakalarda derece elde etmeye çalışacak.

Sporcularımız dün şampiyonanın yapılacağı otelde son antrenmanlarını yaparak maç saatlerini beklemeye başladı.

Yunanistan’ın da sporcularıyla katılacağı şampiyona eleme sistemine göre yapılacak maçlarda ve kazanan sporcu bir üst tura çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Sporcularımızın ilk maçları ise şöyle:

Süheyla Bölükbaşı – Marina Logunova (Rusya)

Çetin Çiftsüren – LeonidLavtinov (Kazakistan)

Özkay Remzi – Nural Ali (Kazakistan)

Zeynep Keskin – Gabriela Tsenkova (Bulgaristan)

GÖKBİLEN “SPORCULARIM KÜRSÜDE YERALACAK”

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ise sporculara güvendiğini belirterek “aşırı sıcağa rağmen yılmadan, bıkmadan usanmadan çalıştılar. Bende teknik olarak onlara birçok konuda yardımcı oldum. Şampiyonada kürsüde yeralacaklarından eminim” dedi.

DAHA FAZLA SPORCUYLA KATILMAK İSTERDİK

Gökbilen yarışmaya daha fazla sporcuyla katılmak istediklerini belirterek “Uluslararası alanda yarışma şansı bulduğumuz zaman da maddi imkansızlıklar önümüze çıkıyor. Gönül isterdi ki daha fazla sporcu ile katılabilelim ancak dört sporcu bir antrenör ile katılmak zorunda kaldık. Onları da devletten tek kuruş almadan sponsorlar yardımıyla gönderebildik” dedi.



