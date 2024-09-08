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Taekwondocular yeniden mindere çıktı

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Taekwondocular yeniden mindere çıktı
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Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı Hyong-PumseTaekwondo Şampiyonası Cuma günü yapıldı.
Yaklaşık 20 günlük verilen aranın ardından bakımı yapılan salonda düzenlenen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken, şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Anna Tüysüz ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye  girenlere ödüllerini Senior Grand Master  Eyüp Zafer Gökbilenve Kulüp  temsilcileri  verdiler.
 
BAYANLARSONUÇLARI
1.Kategori:      1. Melek Ünver                      2. Zeynep Kürekçi                 3. Hira Kürekçi
2.Kategori:      1. Zeliha Arpacıoğlu              2. Daria Shymushevska                                
3.Kategori:      1. İnci Demir                          2. Arosha Anari                      3. Melisa Türkmen     
4.Kategori:      1. Tuvana Yeleğen                 2. Utku Kavin Yeleğen                     
5.Katagori:      1. Berrak Su Kaplan               2. Müesser Serdar
6.Katagori:      1. Emine Şahin                       2. Azra Güler Karataş
 
ERKEKLER SONUÇLARI                                            
1.Kategori:      1. Ali Arpacıoğlu                   2. Ali Kencebay        
2.Kategori:      1. Kerem Kencebay               2. Kıvanç Türkel
3.Kategori:      1. Berat Kılıç             
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