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Taekwondocular “Mukavemet” gösterdi

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Taekwondocular “Mukavemet” gösterdi
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Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Mukavemet Taekwondo Şampiyonası organize etti.
GKK kuruluşu. Adanın Osmanlı tarafndan Fethi ve TMT’nin kuruluşu anısına kutlanan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Mukavemet Taekwondo Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
 
SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Havin Yılmaz
2.Kategori: 1. Melek Ünver                               
3.Kategori: 1. Daria Shymushevska                  
4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu              
5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi
6.Katagori: 1. Hira Kürekçi
7.Kategori: 1. Dua Rezwan Zaman
8.Katagori: 1. Tuvana Yeleğen
9.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş
10.Katagori:        1. Utku Kavin Yeleğen
11.Kategori:         1. Nihal Yeleğen 
12.Kategori:         1. İnci Demir
13.Katagori:        1. Arosha Anari      
14.Kategori:         1. Betül Aydın
15.Katagori:        1. Berrak Su Kaplan
 
ERKEKLER SONUÇLARI                               
1.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu
2.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın
3.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın                    
4.Kategori: 1. Mustafa Kemal Çağlar
5.Kategori: 1. Ali Kencebay
6.Kategori: 1. Kerem Kencebay
7.Kategori: 1. Emir Erdem
8.Kategori: 1. Vadim Bodonov Skvortsov
 
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