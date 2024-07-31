Taekwondocular “Mukavemet” gösterdi

Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu tarafından 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Mukavemet Taekwondo Şampiyonası organize etti.

GKK kuruluşu. Adanın Osmanlı tarafndan Fethi ve TMT’nin kuruluşu anısına kutlanan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Mukavemet Taekwondo Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.



SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Havin Yılmaz

2.Kategori: 1. Melek Ünver

3.Kategori: 1. Daria Shymushevska

4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu

5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi

6.Katagori: 1. Hira Kürekçi

7.Kategori: 1. Dua Rezwan Zaman

8.Katagori: 1. Tuvana Yeleğen

9.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş

10.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen

11.Kategori: 1. Nihal Yeleğen

12.Kategori: 1. İnci Demir

13.Katagori: 1. Arosha Anari

14.Kategori: 1. Betül Aydın

15.Katagori: 1. Berrak Su Kaplan



ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu

2.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın

3.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın

4.Kategori: 1. Mustafa Kemal Çağlar

5.Kategori: 1. Ali Kencebay

6.Kategori: 1. Kerem Kencebay

7.Kategori: 1. Emir Erdem

8.Kategori: 1. Vadim Bodonov Skvortsov

