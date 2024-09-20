Taekwondocular Mağusa’da yarıştı

Gazimağusa İhtisas Kulübü Taekwondo Salonu’nda gerçekleştirilen Federasyon Başkanlığı Bölgeler Arası Hyong-Pumse Taekwondo Şampiyonası’nda genel klasmanda Girne Bölgesi birinci oldu

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Federasyon Başkanlığı Bölgeler Arası Hyong-Pumse Taekwondo Şampiyonası Çarşamba akşamı yapıldı.

Gazimağusa İhtisas Kulübü Taekwondo Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner, Cansu Keskin,Orhan Usta,Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.



Takım Klasmanı

1.Girne Bölgesi.

2. Lefkoşa

3.Gazi Mağusa Bölgesi



Kadınlar sonuçları

1.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Zeynep Kürekçi

2.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu 2. Hira Kürekçi

3.Kategori: 1. Zeynep Keskin 2. Miraç Parlakgümüş

4.Kategori: 1. Daria Shymushevska 2. Rabia Tarım

5.Kategori: 1. Azra Arslan 2. Müesser Serdar 3. Hira Çetinkaya

6.Kategori: 1. Utku Kavin Yeleğen 2. Arosha Anari 3. Berrak Su Kaplan

7.Kategori: 1. İnci Demir 2. Melisa Türkmen 3. Azra Güler Karataş

8.Kategori: 1. Tuvana Yeleğen 2. Feyza Emine Şahin 3. Zeynep Vera Eyice



Erkekler sonuçları

1.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Lukas Zorba 3. Miran Kutlu İnce

2.Kategori: 1. Alp Eren Genç 2. Çağıl Ali İnançoğlu 3. Ali Çınar Komililer

3.Kategori: 1. Doruk Dinçer Kılıç 2. Hamza Arslan 3. Doğu Göktürk Yeleğen

4.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın 2. Doğuhan Selmanoğulları 3. Ali Ersoy

5.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın 2. Boran Niyazi Dinçkuyucu 3. Damir İnce

6.Kategori: 1. Mehmet Faik Komililer 2. Stev Kimpolo 3. Kıvanç Türkel

7.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy 2. Burak Pişkin

8.Kategori: 1. Baran İlhan Dinçkuyucu 2. Arda Yavuzeş

9.Kategori: 1. Omar Abusanap 2. Mahir Abusanap

