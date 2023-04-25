Taekwondocular 23 Nisan için kırdı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kırış ve Kata Şampiyonası önceki gün (Pazar) yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Anna Tüysüz ve Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönetti.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.



KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLAN BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Açelya Ergin

2.Kategori: 1. Süheyla Bölükbaşı

3.Kategori: 1. Cansu Keskin

4.Kategori: 1. Zeynep Keskin

5.Katagori: 1. Zehra Naz Ağan

6.Kategori: 1. Nehir Seringöz

7.Katagori: 1. Melek Ünver

8.Katagori: 1. Sedef Ölmez

9.Katagori: 1. Sevcan Gül

10.Katagori: 1. Büşra Bakıcı

11.Katagori: 1. SpellanaGankama

12.Katagori: 1. Defne Okçu

13.Katagori: 1. Rojbin Özer

14.Katagori: 1. Zeynep VeraEyice

15.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi

16.Katagori: 1. Zeliha Arpacıoğlu

17.Katagori: 1. Hira Kürekçi

18.Katagori: 1. Hamide Kurtul

19.Katagori: 1. Dua Rezwan Zaman

20.Katagori: 1. Anelia Belen

21.Katagori: 1. TuvanaYeleğen

22.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen

23.Katagori: 1. Bade Alım Erdal



KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLAN ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Arda Aslan Öztürk

2.Kategori: 1. Kemal Köstü

3.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy

4.Katagori: 1. Kerim Karpuz

5.Kategori: 1. Öskay Ramiz

6.Katagori: 1. MohammadY.Jalloh

7.Katagori: 1. MubarakAbdurRahem

8.Katagori: 1. Atlas Ersoy

9.Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu

10.Katagori: 1. Ali Ersoy

11.Katagori: 1. Lucas Zorba

12.Katagori: 1. Yıldırım Alaz Erdal

13.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen

