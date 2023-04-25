Taekwondocular 23 Nisan için kırdı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kırış ve Kata Şampiyonası önceki gün (Pazar) yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Anna Tüysüz ve Şakir Yağızsoy’dan oluşan hakem heyeti yönetti.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLAN BAYANLAR KIRIŞ SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Açelya Ergin
2.Kategori: 1. Süheyla Bölükbaşı
3.Kategori: 1. Cansu Keskin
4.Kategori: 1. Zeynep Keskin
5.Katagori: 1. Zehra Naz Ağan
6.Kategori: 1. Nehir Seringöz
7.Katagori: 1. Melek Ünver
8.Katagori: 1. Sedef Ölmez
9.Katagori: 1. Sevcan Gül
10.Katagori: 1. Büşra Bakıcı
11.Katagori: 1. SpellanaGankama
12.Katagori: 1. Defne Okçu
13.Katagori: 1. Rojbin Özer
14.Katagori: 1. Zeynep VeraEyice
15.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi
16.Katagori: 1. Zeliha Arpacıoğlu
17.Katagori: 1. Hira Kürekçi
18.Katagori: 1. Hamide Kurtul
19.Katagori: 1. Dua Rezwan Zaman
20.Katagori: 1. Anelia Belen
21.Katagori: 1. TuvanaYeleğen
22.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen
23.Katagori: 1. Bade Alım Erdal
KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLAN ERKEKLER KIRIŞ SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Arda Aslan Öztürk
2.Kategori: 1. Kemal Köstü
3.Kategori: 1. Şakir Atınç Yağızsoy
4.Katagori: 1. Kerim Karpuz
5.Kategori: 1. Öskay Ramiz
6.Katagori: 1. MohammadY.Jalloh
7.Katagori: 1. MubarakAbdurRahem
8.Katagori: 1. Atlas Ersoy
9.Katagori: 1. Ali Arpacıoğlu
10.Katagori: 1. Ali Ersoy
11.Katagori: 1. Lucas Zorba
12.Katagori: 1. Yıldırım Alaz Erdal
13.Katagori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen
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