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Taekwondo Liginde heyecan sürüyor

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Taekwondo Liginde heyecan sürüyor
Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Taekwondo Ligi’nin 8. haftası yapılan müsabakalarla tamamlandı.
10 Takımlı Taekwondo Liginin sekizinci hafta maçları sonunda alınan sonuçlar şöyle:
TOL - 2           Mağusa Bölgesi - 1
DTB - 1          Girne Bölgesi - 2
Lefkoşa TİK - 3         Güzelyurt  TİK - 0
Gazimağusa Sam - 3      GHE - 0
Girne TİK - 3  Lefkoşa Bolgesi  - 0
 
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