Taekwondo Liginde heyecan sürüyor

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Taekwondo Ligi’nin 8. haftası yapılan müsabakalarla tamamlandı.

10 Takımlı Taekwondo Liginin sekizinci hafta maçları sonunda alınan sonuçlar şöyle:

TOL - 2 Mağusa Bölgesi - 1

DTB - 1 Girne Bölgesi - 2

Lefkoşa TİK - 3 Güzelyurt TİK - 0

Gazimağusa Sam - 3 GHE - 0

Girne TİK - 3 Lefkoşa Bolgesi - 0

