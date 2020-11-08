Taekwondo Liginde heyecan sürüyor

Taekwondo Judo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Taekwondo Ligi’nin 8. haftası yapılan müsabakalarla tamamlandı.
10 Takımlı Taekwondo Liginin sekizinci hafta maçları sonunda alınan sonuçlar şöyle:
TOL - 2 Mağusa Bölgesi - 1
DTB - 1 Girne Bölgesi - 2
Lefkoşa TİK - 3 Güzelyurt TİK - 0
Gazimağusa Sam - 3 GHE - 0
Girne TİK - 3 Lefkoşa Bolgesi - 0
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