Taekwondo Federasyonu mali kurulunu yaptı

KKTC Taekwondo Judo Karate AkidoHapkido Kungfu KurashWushuFederasyonu 44. olağan genel kurulu dün gerçekleştirildi.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde sosyal mesafe ve maske kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda saygı duruşu ve istiklal marşının ardından divanın oluşturularak gündem maddelerine geçildi.

2020 yılı faaliyet ve mali raporları okunarak onaya sunulurken iki rapor da oybirliği ile onaylandı.2021 yılı faaliyet programı da üyelere okunarak onaya sunulurken olağan genel kurul dilek ve temennilerin ardından tamamlandı.



