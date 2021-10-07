Taekwondo'da lig heyecanı kızışıyor

Taekwondo Ligi 10 takımın mücadelesiyle devam ederken, ligde ikinci hafta müsabakaları da yapıldı.
6. hafta müsabakaları sonunda Türk Ocağı Girne Halk Evi’ni; Lefke de Mağusa Bölge Kulübünü 2-1 yenerken Girne Taekwondo Kulübü Girne Bölge kulübünü 3-1,Mağusa SAM Güzelyurt Taekwondo Kulübü’nü 2-0 mağlup etti.Doğan Türk Birliği ile Lefkoşa Bölge kulübü ise 1-1 berabere kaldı.
Lig maçları sonrası yapılan çiftler karışık hyong müsabakaları sonuçları ise şöyle:
1.Kategori: 1.Özkay Ramiz – Alex Tüysüz
2.Yunus Alaçam – Ramadan Alaçam
2.Kategori: 1.Zeynep Keskin – İrinaDergaus
2.Arda Akın Altuntaş – Yaman Doruk Durmaz
3.Kategori: 1.Hande Erşahinoğlu – Yusuf Seyhan Şen
2.Stefania Gukovskaya – Sam Norozi
4.Kategori: 1.Kerim Karpuz – NurzhanNurlanuly
2.Ahmet Faruk Kocabaş – Arda Özalemdar
5.Kategori: 1.Ana Tüysüz – İgorDergaus
2.Derin Tunçbilek – Deniz Tunçbilek
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