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Taekwondo'da lig heyecanı kızışıyor

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Taekwondo'da lig heyecanı kızışıyor
Taekwondo Ligi 10 takımın mücadelesiyle devam ederken, ligde ikinci hafta müsabakaları da yapıldı.
6. hafta müsabakaları sonunda Türk Ocağı Girne Halk Evi’ni; Lefke de Mağusa Bölge Kulübünü 2-1 yenerken Girne Taekwondo Kulübü Girne Bölge kulübünü 3-1,Mağusa SAM Güzelyurt Taekwondo Kulübü’nü 2-0 mağlup etti.Doğan Türk Birliği ile Lefkoşa Bölge kulübü ise 1-1 berabere kaldı.
Lig maçları sonrası yapılan çiftler karışık hyong müsabakaları sonuçları ise şöyle:
1.Kategori:      1.Özkay Ramiz – Alex Tüysüz
                        2.Yunus Alaçam – Ramadan Alaçam
2.Kategori:      1.Zeynep Keskin – İrinaDergaus
                        2.Arda Akın Altuntaş – Yaman Doruk Durmaz
3.Kategori:      1.Hande Erşahinoğlu – Yusuf Seyhan Şen
                        2.Stefania Gukovskaya – Sam Norozi
4.Kategori:      1.Kerim Karpuz – NurzhanNurlanuly
                        2.Ahmet Faruk Kocabaş – Arda Özalemdar
5.Kategori:      1.Ana Tüysüz – İgorDergaus
                        2.Derin Tunçbilek – Deniz Tunçbilek
 
 
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