Taekwondo'da lig heyecanı kızışıyor

Taekwondo Ligi 10 takımın mücadelesiyle devam ederken, ligde ikinci hafta müsabakaları da yapıldı.

6. hafta müsabakaları sonunda Türk Ocağı Girne Halk Evi’ni; Lefke de Mağusa Bölge Kulübünü 2-1 yenerken Girne Taekwondo Kulübü Girne Bölge kulübünü 3-1,Mağusa SAM Güzelyurt Taekwondo Kulübü’nü 2-0 mağlup etti.Doğan Türk Birliği ile Lefkoşa Bölge kulübü ise 1-1 berabere kaldı.

Lig maçları sonrası yapılan çiftler karışık hyong müsabakaları sonuçları ise şöyle:

1.Kategori: 1.Özkay Ramiz – Alex Tüysüz

2.Yunus Alaçam – Ramadan Alaçam

2.Kategori: 1.Zeynep Keskin – İrinaDergaus

2.Arda Akın Altuntaş – Yaman Doruk Durmaz

3.Kategori: 1.Hande Erşahinoğlu – Yusuf Seyhan Şen

2.Stefania Gukovskaya – Sam Norozi

4.Kategori: 1.Kerim Karpuz – NurzhanNurlanuly

2.Ahmet Faruk Kocabaş – Arda Özalemdar

5.Kategori: 1.Ana Tüysüz – İgorDergaus

2.Derin Tunçbilek – Deniz Tunçbilek



