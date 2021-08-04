Taekwandoya sıcak engeli

Taekwando Judo Karate Aikido Federasyonu, havanın aşırı sıcak olması nedeniyle salondakisıcaklığın artması gerekçesi ile antrenmanları durdurdu

Taekwando Judo Karate Aikido Federasyonu yönetimi federasyona bağlı tüm branşlarda antrenmanları durdurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada ülkede bulunan aşırı sıcak hava nedeniyle, antrenmanların ertelendiği belirtildi.Federasyon, gerçekleştirilen Sinan Erdem Anı Müsabakaları’nı zorlukla bitirdiklerini sporcuların aşırı sıcakta çok zorlandığını belirterek antrenmanları erteledi.

Açıklamada antrenman yapılan salonların soğutma sisteminin olmaması ve havanın da aşırı sıcak olması nedeniyle salon içerisindeki sıcaklığın arttığı bu nedenle de antrenmanların şimdilik 9 Ağustos Pazartesi’ne kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada Pazartesi günü yapılacak hava durumu değerlendirmesi sonrasında yeniden karar verileceği belirtildi.



