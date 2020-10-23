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Taçsız Kral Pele 80 yaşında!

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Brezilya'nın efsane futbolcusu Edison Arantes do Nascimento, bilinen adıyla "Pele" 80. yaş gününü kutluyor.

Taçsız Kral Pele 80 yaşında!

 

Birçoklarına göre futbolun en büyüğü Pele, 80 yaşında... 23 Ekim 1940'ta Brezilya'da doğan yaşayan efsane 'Três Corações'in kariyer günlerine göz atalım;


Taçsız Kral Pele 80 yaşında! - 2. Foto

 

Kariyeri boyunca yurt dışına çıkmasına izin verilmeyen Pele, 2 takımın formasını terletti. Brezilya takımı Santos FC ve Amerika'da bulunan New York Cosmos takımlarında top koşturdu.


Taçsız Kral Pele 80 yaşında! - 3. Foto

 

Efsane oyuncu, 6 Brezilya Ligi şampiyonluğu, 2 Libertadores Kupası, 2 Dünya Kulüpler Kupası, 1 Kuzey Amerika Futbol Ligi şampiyonluğu ve 3 Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.


Taçsız Kral Pele 80 yaşında! - 4. Foto

 

Babasına, "Dünya şampiyonu olacağım" sözü veren Pele, bu kupada 3 kez mutlu sona ulaştı.


Taçsız Kral Pele 80 yaşında! - 5. Foto

 

Dünyanın en çok gol atan isimleri arasında bulunan Brezilya oyuncu, çıktığı 1363 müsabakada 1281 kez fileleri havanlandırdı.


Taçsız Kral Pele 80 yaşında! - 6. Foto

 

1969 yılında Nijerya'da bulunan iç savaşta yerel takımlardan Benin City ile karşılaşan Santos FC için savaş 2 günlüğüne durduruldu ve Pele'nin can güvenliği sağlandı.
 


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Golleriyle adından sıkça söz ettiren milli oyuncu, Brezilya'da "ulusal değer" olarak görüldüğü için Avrupa kulüplerinin transfer etmek istemesine rağmen ülke yönetimi ve halk, oyuncunun başka bir kulübe gitmesini istememiştir.


Taçsız Kral Pele 80 yaşında! - 8. Foto
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Zamanında 1 oyuncu değişikliği kuralının olduğu dönemde Pele, kalecinin oyundan çıktığı 4 karşılaşmada kaleye geçti ve Santos FC bu maçların hepsini kazandı.


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Pele, sonraki nesillere de ilham kaynağı oldu. Brezilyalı oyuncunun adı olan "Edson" ve "Pele" isimleri ülkede çocuklara en çok verilen isim oldu.


Taçsız Kral Pele 80 yaşında! - 10. Foto
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Taçsız Kral Pele 80 yaşında! - 11. Foto
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80 yaşındaki oyuncu, 1990 yılında 1994 Brezilya devlet başkanı seçimlerinde aday olma fikrini değerlendirdiğini açıklamıştı.


Taçsız Kral Pele 80 yaşında! - 12. Foto

 

18 Haziran 1968 tarihinde Bogotá'da Kolombiya olimpiyat takımı ile hazırlık maçında karşılaşan Santos FC'de Pele kırmızı kart gördü. Brezilya takımı oyuncularının baskılarına dayanamayan hakem düdüğü yan hakeme devrederek oyundan çıktı ve Pele oyuna döndü.

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