Su Sporlarında seminer zamanı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu (KKSF) uzun bir ara verdiği eğitim seminerlerine, “Sporda Sporcu Süreçleri” konulu seminerle başladı.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu başkanı Ender Yeşilyurt’un seminerle ilgili açıklaması şöyle:

“Pandemi dolayısıyla uzun bir ara verdiğimiz eğitim seminerlerine tekrar başladık. 5 – 6 Ekim 2021 tarihlerinde “Sporda Sporcu Süreçleri” konulu ilk eğitim seminerimize federasyona bağlı kulüplerdeki tüm antrenörlerimiz katıldı. 12-13 Ekim 2021 tarihlerinde sporcu ailelerine “Sporcu Ebebeyni Olmanın Farkındalığı” konulu ve 19-20-26-27 Ekim 2021 tarihlerinde de sporculara “Sporda Sporcu Süreçleri” konulu eğitim seminerleri ile devam edeceğiz. Düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz bu seminerlere katkı sağlayan Uzman Psikolog Gözde Acaray’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.”

