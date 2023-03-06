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Su Sporları Federasyonu’na özerklik için kulüplerden onay

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Su Sporları Federasyonu’na özerklik için kulüplerden onay
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Su Sporları Federasyonun özerklik için yaptığı olağanüstü genel kurul 12 üye kulübün katılımıyla gerçekleşti.
3 Mart 2023 tarihinde yapılan genel kurul depremde hayatlarını kaybeden şampiyon melekler, öğretmenleri, aileleri, Türkiye'de hayatını kaybedenler ve eski federasyon başkanı merhum Sedat Kaplan anısına saygı duruşu ile başladı.
Daha sonra yapılan oylamada Su Sporları Federasyonun özerkliği 12 kulübün yetkili üyeleri tarafından onaylandı. 
Başkanlık seçiminde ise tek aday olan Ender Yeşilyurt oybirliği ile seçildi.
Oylamaya katılan Üye Kulüpler şöyle:
1. Levent Spor Yüzme Kulübü
2. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
3. FastFrogs Spor kulübü
4. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü
5. Marlin Spor Kulübü
6. Yakın Doğu Üniversitesi
7. Lefkoşa Sanat ve Spor Gelişim Derneği
8. Beyaz Su Sporları Kulübü
9. Tüfekçi Spor Kulübü
10. Bluefin yüzme Kulübü
11. Ares Spor Kulübü
12. Güçver Su Sporları Kulübü
Karabetça Spor Kulübü ve Sharks Yüzme Kulübü mazeret bildirerek genel kurula katılmadı.
 
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