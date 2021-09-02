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St. Hilarion’a tırmanacaklar

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Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 2. yarışı Boğaz – St. Hilarion yolu üzerinde gerçekleştiriliyor

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St. Hilarion’a tırmanacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 2. yarışı gerçekleştiriliyor.
Yarış,Basel Holding ana sponsorloğunda 4 Eylül Cumartesi günü Boğaz – St. Hilarion yolu üzerinde gerçekleşecek. 2. Tırmanma yarışı saat 14.00’da start alacak. 
Basel Holding yanı sıra, Basel Enerji,Near East Bank, Rinata Parts Oils, Caldini, Genpower, LimasolOnline,Gopro ve Polaris'in de katkıları ile gerçekleşen Tırmanma Şampiyonasında Deniz Denner lider durumda bulunuyor. Doğa Koyuncu ikinci, Ahmet Öksüzoğluları ise üçüncü sırada bulunurken, bu yarışta bu 3 iddialı isimle birlikte 11 ekip start alacak. 
Servis alanının Boğaz kavşağına kurulacağı yarışın güzergahını barındıran yol saat 13.30’da trafiğe kapanacak.
 
 
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