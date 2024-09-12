Spor Bilgi Yönetim Sistemi hayata geçti

Spor Dairesi Müdürlüğü, ülke sporuna yön vermeyi hedefleyen Spor Bilgi Yönetim Sistemi’ni hayata geçirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi’nde gerçekleştirilen ve ülke spor federasyonlarının yoğun katılım gösterdiği tanıtım etkinliğinde, katılımcılara Spor Bilgi Yönetim Sistemi’nin neler içerdiği ve nasıl kullanılacağına yönelik bilgiler aktarıldı.

SÜTÇÜ: “BU SİSTEM ÜLKE SPORUNA YÖN VERECEK”

Sistem tanıtma panelinin başında söz alan Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, Spor Dairesi olarak federasyonlar, kulüpler, dernekler ve kurumlarla işbirliği açısından hayata geçirdikleri Spor Bilgi Yönetim Sistemi’nin, ülke sporuna büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Hayata geçirilen bu sistemin amacının ülke sporuyla ilgili doğru ve güvenilir bilgileri en hızlı bir biçimde aktarmak olduğunu dile getiren Sütçü, bu sistemin ülke sporunun gelişmesine büyük katkılar sağlayacağına inandıklarını, bu bakımdan Spor Bilgi Yönetim Sistemi’nin tüm sporseverlere hayırlı olmasını temenni ederek, panele katılan herkese teşekkür etti. Mustafa Sütçü’nün konuşmasının ardından katılımcılara sistemin kullanımıyla ilgili bilgileri daire personelleri Simay Kanan ve Kamil Mertekçiler aktardı.

