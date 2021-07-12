Soruş: İhtiyacımız tesis ve pist

Hakan Soruş modelleri daha rahat uçurabilmek ve derneğin faaliyetlerini yaygınlaştırmak için tesis ve piste ihtiyaçlarını olduğunu açıkladı

Kıbrıs Radyo Kontrollü Modelciler Derneği (KRMD) başkanıHakan Soruş modelleri daha rahat uçurabilmek ve derneğin faaliyetlerini yaygınlaştırmak için tesis ve piste ihtiyaçlarını olduğunu açıkladı.Hakan Soruş’un konu ile ilgili açıklamaları ise şöyle:"12 yaşından itibaren herkesin rahatlıkla yapabileceği bu hobiyi dernek olarak daha çok duyurabilmek ve yıllık etkinlikler düzenlemek istiyoruz.Hobinin icra edilebilmesi için en önemli faktör tesis ve pisttir. Spor Dairesi, Gençlik Dairesi gibi konuyla ilgili yetkililerin destek vermesi, tesisleşmeye yardım etmeleri halinde gençlere ve topluma çok daha fazla katkıda bulunabileceğiz.KRMD faaliyetlerini Alayköy’de Pazar günleri sabah saatlerinde sürdürmekte ve arzu eden herkesi izlemeye ya da diledikleri takdirde derneğe üye olarak deneyimli öğretmenler tarafından verilen derslere katılmaya davet ediyoruz.”