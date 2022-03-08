Sırdaş Beds Valentine’s şampiyonu Dilek Talay

Korineum’da Sırdaş Beds Valentine’s Open Golf Turnuvası şampiyonu Dilek Talay

Golf Federasyonu turnuva programı çerçevesinde sezonun ikinci turnuvası Sırdaş Beds Valentine’s Open Golf Turnuvası hafta sonu Korineum Golf & Beach Resort sahasında geniş bir katılımla gerçekleşti. Stableford formatında 18 çukur olarak oynanan ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oyuncuların ekstra vuruş haklarının belirlendiği turnuvada Şampiyon 39 Puan ile Dilek Talay oldu. Ken Black 37 Puan ile ikinci olurken, Tony Silk de 35 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birincisi ise 27 Puan ile Soner Yetkili oldu.

Turnuvada verilen diğer ödüller ve kazanalar:

Erkekler En Uzun Vuruş: Steve Knight

Erkekler Bayrağa En Yakın Vuruş: Paul McManus

Kadınlar En Uzun Vuruş: Sofia Raskin

Kadınlar Bayrağa En Yakın Vuruş: Claire Morley.

KKTC Golf Federasyonu organizasyonu ile gerçekleşecek olan bir sonraki turnuva olan Cengiz Topel Open Golf Turnuvası 20 Mart 2022 Pazar gün CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında gerçekleşecek.