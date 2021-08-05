Sinan Erdem anısına yarıştılar

Sinan Erdem Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu) müsabakaları aşırı sıcak olan salonda güçlükle tamamlandı

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Sinan Erdem Anı Müsabakaları gerçekleştirildi.

Sinan Erdem Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu) müsabakaları Girne Avrasya Taek Wondo Merkezi’nde aşırı sıcağa rağmen güçlükle tamamlandı. Yarışmalardan sonra aşırı sıcaklardan dolayı Pazartesi gününe kadar antrenmanlara ara verildi.

Yapılan müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri, federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları master Öykü Ergin, Pınar Akarpınar, uluslararası kokartlı hakemler yönettiler.

BAYANLAR

1.Kategori: 1.Stefania Gukovskaya 2.Feriha Doğan 3.Didem Yener

2.Kategori: 1.Peri Masal Gül 2.Duru Su Yenice 3.Tuba Şenel

3.Kategori: 1.Hande Erşahinoğlu 2.Jülide Bölükbaşı 3.Sinem Kara

4.Kategori: 1.Doğa Doğan

5.Kategori: 1.Zeynep Keskin

ERKEKLER

1.Kategori: 1.Sam Norozi 2.Yılmaz M. Gökbulut 3.Taner Kara

2.Kategori: 1.Maxim Sopiluk 2.Tuğra Ercan Temur 3.Mahmut Colayır

3.Kategori: 1.Muhammed Sefa Kılıç 2.Hüseyin Bölükbaşı 3.Zeynel Yıldırım

4.Kategori: 1.Kaan Çetinaslan 2.Hakkı Furkan Gül 3.Bahadır Boz

5.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen 2.Agit Yenice

6.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Özkay Ramiz

7.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Ahmet Faruk Kocabaş



