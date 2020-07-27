Sinan Erdem Anısına vurdular

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Sinan Erdem Taekwondo Karate Budo Martıalarts (Kurash-Wushu-Muaythai) Müsabakaları Girne’de Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Yarışmanın ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verdiler. Müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz yönettiler.

Sinan Erdem zor hareketler müsabakalarında kategorilerinde birinci olan sporcular şunlar:

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

1.Kategori: 1.Ceyda Uçaner

1.Kategori: 1.Ana Tüysüz

1.Kategori: 1.Dilfuza Karimova

1.Kategori: 1.Zeynep Zorlu

1.Kategori: 1.Gizem Gürpınar

1.Kategori: 1.Cansu Demirel

1.Kategori: 1.Nisa Biricik

1.Kategori: 1.Masal Akarpınar

1.Kategori: 1.Togzhan Birzhankyzy

1.Kategori: 1.Sevinç Uludağ

1.Kategori: 1.Elif Uludağ

1.Kategori: 1.Kerim Karpuz

1.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk

1.Kategori: 1.Şakir Yağızsoy

1.Kategori: 1.Kıvanç Çağlin

1.Kategori: 1.Özkay Ramiz

1.Kategori: 1.Yaman Doruk Durmaz

1.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş

1.Kategori: 1.Alex Tüysüz

1.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy

1.Kategori: 1.Sinan Tüfekçi

1.Kategori: 1.Yusuf Seyhan Şen

1.Kategori: 1.Doruk Türkmen

1.Kategori: 1.Ziya Berk Alav

1.Kategori: 1.Halil Bildik

1.Kategori: 1.Kadir Kabakulak

1.Kategori: 1.Aziz Üstün

