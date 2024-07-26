Sinan Erdem anısına mücadele ettiler

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Sinan Erdem Kupası TaekwondoŞampiyonası önceki gün yapıldı.

Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, SeniorMaster Öykü ErginBaşkanlığındaCeyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.



SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

BAYANLARSONUÇLARI

1.Kategori: 1. Havin Yılmaz

2.Kategori: 1. Melek Ünver

3.Kategori: 1.DariaShymushevska

4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu

5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi

6.Katagori: 1. Hira Kürekçi

7.Kategori: 1. Hayriye Yetek

8.Katagori: 1.Dua Rezwan Zaman

9.Kategori: 1.TuvanaYeleğen

10.Katagori: 1.Utku Kavin Yeleğen

11.Kategori: 1. Nihal Yeleğen

12.Kategori: 1. İnci Demir

13.Katagori: 1. AroshaAnari

14.Kategori: 1. Betül Aydın

15.Katagori: 1. Berrak Su Kaplan



ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu

2.Kategori: 1.Sam Norouzi

3.Kategori: 1. Berat Sütçü

4.Kategori: 1.Yağız Arkın Akalın

5.Kategori: 1.Karan Arkın Akalın

6.Kategori: 1.Kerem Kencebay

7.Kategori: 1. Emir Erdem

8.Kategori: 1. Kıvanç Tükel



