Sinan Erdem anısına mücadele ettiler

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Sinan Erdem Kupası TaekwondoŞampiyonası önceki gün yapıldı.
Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, SeniorMaster Öykü ErginBaşkanlığındaCeyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
SİKLETLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR
BAYANLARSONUÇLARI
1.Kategori: 1. Havin Yılmaz
2.Kategori: 1. Melek Ünver
3.Kategori: 1.DariaShymushevska
4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu
5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi
6.Katagori: 1. Hira Kürekçi
7.Kategori: 1. Hayriye Yetek
8.Katagori: 1.Dua Rezwan Zaman
9.Kategori: 1.TuvanaYeleğen
10.Katagori: 1.Utku Kavin Yeleğen
11.Kategori: 1. Nihal Yeleğen
12.Kategori: 1. İnci Demir
13.Katagori: 1. AroshaAnari
14.Kategori: 1. Betül Aydın
15.Katagori: 1. Berrak Su Kaplan
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu
2.Kategori: 1.Sam Norouzi
3.Kategori: 1. Berat Sütçü
4.Kategori: 1.Yağız Arkın Akalın
5.Kategori: 1.Karan Arkın Akalın
6.Kategori: 1.Kerem Kencebay
7.Kategori: 1. Emir Erdem
8.Kategori: 1. Kıvanç Tükel
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