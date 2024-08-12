Şimşek Savunma Sanatları Derneği sıkı çalışıyor

Ülkemizin en başarılı mücadele Sporları derneklerinden olan Şimşek Savunma Sanatları Derneği müsabaka organizasyonları öncesinde hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Başantrenör Tufan Şimşek yönetiminde idmanlara devam eden sporcular, kickboks ve muaythai dallarında hazırlık müsabakaları da yapıyorlar. Sporcular hazırlık müsabakalarında hakemler İsmail Hakkı Çebi, Hüseyin Köseoğlu ve Hatice Köseoğlu yönetiminde karşılaşmalar yaptılar.

