banner913
banner932
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
20 0
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
31 0
 
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
41 0
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
22 0
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
34 0
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
29 0
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
55 0
banner1032

Şimşek Savunma Sanatları Derneği sıkı çalışıyor

banner1020

banner1045
Şimşek Savunma Sanatları Derneği sıkı çalışıyor
banner971
Ülkemizin en başarılı mücadele Sporları derneklerinden olan Şimşek Savunma Sanatları Derneği müsabaka organizasyonları öncesinde hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Başantrenör Tufan Şimşek yönetiminde idmanlara devam eden sporcular, kickboks ve muaythai dallarında hazırlık müsabakaları da yapıyorlar. Sporcular hazırlık müsabakalarında hakemler İsmail Hakkı Çebi, Hüseyin Köseoğlu ve Hatice Köseoğlu yönetiminde karşılaşmalar yaptılar.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.