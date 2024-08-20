Silver Beach de Rüzgar Sörfü yarışmaları yapıldı

Yeniboğaziçi Belediyesi 13. Pulya festivali kapsamında düzenlenen rüzgar sörfü yarışmaları yapıldı. Yeniboğaziçi Belediyesi ile Güçver Su Sporları Kulübü işbirliğinde yapılan rüzgar sörfü yarışmaları Gazimağusa Silver Beach de yapıldı. Rüzgar sörfü yarışmalarına

U10 Salmanlı Sörf Erkekler, U15 Genel Klasman Sörf Erkekler, U15 Genel Klasman Kızlar, U18 Slalom Sörf Erkekler, Master Slalom Sörf Erkekler olmak üzere beş kategoride gerçekleştirildi.

DERECELER

Yeniboğaziçi Belediyesi ile Güçver Su Sporları Kulübü işbirliğinde Gazimağusa Silver Beach’de yapılan Rüzgar Surf yarışmalarında U10 Salmanlı Surf Erkeklerde Nevzat Efendi,

U15 Genel Klasman Sörf Erkeklerde Ahmet Evginel, U15 Genel Klasman Kızlarda Tanem Güçver, U18 Slalom Sörf Erkeklerde Erol Evginel, Master Slalom Sörf Erkeklerde ise Denis Ehru birinci oldu.

ÖDÜLLER

Yeniboğaziçi Belediyesi ile Güçver Su Sporları Kulübü işbirliğinde yapılan rüzgar sörfü yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara kupa ve katılım belgeleri Yeniboğaziçi Belediye Müdürü Mahmut Elmasoğlular, Meclis Üyeleri Güçver Su Sporları Kulübü başkanı Mustafa Güçver, Asbaşkan Gözde Güçver, Yelken Asbaşkanı Görkem Güçver, yönetim kurulu üyesi Ersel Uhru tarafından verildi.

Yeniboğaziçi Belediyesi 13. Pulya Festivali Güçver Su Sporları Kulübü Rüzgar Sörfü yarışların sonuçları şöyle.

U10 SALMANLI SURF ERKEK

1. Nevzat Efendi

2. Osman Lille

3. Suat Günsel

U15 GENEL KLASMAN SURF ERKEKLER

1. Ahmet Evginel

2. Rüzgar Togar

3. Nevzat Efendi

U15 GENEL KLASMAN KIZLAR

1. Tanem Güçver

2. Özay Günsel

U18 SLALOM SÖRF ERKEKLER

1. Erol Evginel

2. Tuğra Davulcu

3. Kazım R. Gül

MASTER SLALOM SÖRF ERKEKLER

1. Denis Ehru

2. Serhan Denizer

3. Serkan Davulcu



