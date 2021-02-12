Sezener: Sporcularımız antrenman yapabilmeli

Mehmet Sezener, “Milli sporcularımıza devlet tarafından antrenman olanağı sağlanması gerekir. Sporcularımız kurallar çerçevesinde antrenman yapabilmelidirler.” açıklamasını yaptı

Futbol üst klasman hakemlerinden Mehmet Sezener, milli sporcularımıza devlet tarafından antrenman olanağı sağlanması gerektiğini açıkladı.

Milli yüzücü Paşa Sezener’in babası olan Mehmet Sezener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Sadece milli sporcularımıza antrenman yapma yolun açılması kanaatindeyim. Bu pandemi sürecinde sporcularımızın kurallar çerçevesinde antrenman yapmaları gerekmektedir.

Çünkü olası bir dış temasta ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri için sporcularımızın hazır olmaları gerekmektedir. Bu dönemde göğsümüzü kabartan Buse Savaşkan’ın başarılarını örnek olarak gösterebilirim.”



