Sertoğlu'nun doğum gününü kutladılar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşıyor.
KTFF çalışanları Hakan Muhtaroğlu, İsmet Gaziler, Sultan Maşera, Lemi Ertüz ve Eren Şişik, Hasan Sertoğlu'na sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırlarlarken, "Sayın başkanımız Hasan Sertoğlu'nun KTFF çalışanları olarak doğum gününü kutladık. Nice Mutlu Yıllara" paylaşımını yaptılar.
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