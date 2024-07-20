Serdarlı yarı final öncesinde moral depoladı

BTM 2. Lig 6. Grubu lider olarak tamamlayan ve yarı finalde seri başı olduğu için Pergama takımı ile finale yükselmek adına kendi sahasında kozlarını paylaşacak olan Serdarlı Gençler Birliği takımında moraller yerinde.

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’ın katkıları ile Mete Sağır başkanlığındaki yönetim, teknik heyet, oyuncular ve oyuncu ailelerine Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda bir moral gecesi tertip etti. Son derece eğlenceli ve keyifli geçen etkinlikte gönüllerince eğlenen yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve aileleri zorlu final maçları öncesinde moral depolarken, takımdaki birlik beraberlik havası da perçinlenmiş oldu.



