banner913
banner932
Diş hekimi kontrolü öncesi yapılması gerekenler
Diş hekimi kontrolü öncesi yapılması gerekenler
32 0
“Gave”de Kıbrıs Kültürü yaşatılıyor
“Gave”de Kıbrıs Kültürü yaşatılıyor
40 0
 
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
Plaj Voleybol Ligi’nin şampiyonları belirlendi
27 0
Başkent’te dostluk buluşması
Başkent’te dostluk buluşması
24 0
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
TSK'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel geçit töreni
31 0
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
Türk savunma sanayisi ürünleri başkent Lefkoşa'da sergilenecek
64 0
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”
33 0
banner1032

Serdarlı yarı final öncesinde moral depoladı

banner1020

banner974
Serdarlı yarı final öncesinde moral depoladı
banner971
BTM 2. Lig 6. Grubu lider olarak tamamlayan ve yarı finalde seri başı olduğu için Pergama takımı ile finale yükselmek adına kendi sahasında kozlarını paylaşacak olan Serdarlı Gençler Birliği takımında moraller yerinde.
Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’ın katkıları ile Mete Sağır başkanlığındaki yönetim, teknik heyet, oyuncular ve oyuncu ailelerine Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda bir moral gecesi tertip etti. Son derece eğlenceli ve keyifli geçen etkinlikte gönüllerince eğlenen yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve aileleri zorlu final maçları öncesinde moral depolarken, takımdaki birlik beraberlik havası da perçinlenmiş oldu.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.