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Seniha & Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası Şampiyonu Özcan Bundak

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Seniha & Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası Şampiyonu Özcan Bundak
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Golf Federasyonu organizasyonunda her yıl geleneksel olarak gerçekleşen Seniha & Niyazi Öztoprak Turnuvası, 5 Mart Pazar gün CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında oynandı. Stableford formatında, 18 çukur ve Handicapın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada Net Birinciliğini 40 Puan ile Özcan Bundak kazandı. Turnuvanın Net İkincisi 39 Puan ile RainerLehmann olurken, WalterResch de 36 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva’nın Gross Birincisi ise 23 Gross Puanı ile Hasan Garabli oldu.  Turnuva’da yer alan diğer ödüllerden NearesttothePin Ödülü Karl Crosby’e giderken, NearesttotheLine Ödülünü ise ChrisMoores kazandı.
 
 
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