Sapsızoğlu’ndan yeni yıl mesajı

KKTC CimnastikFederasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu,CimnastikFederasyonu yönetim kurulu adına mesaj yayınlayarakcimnastikcamiasının ve halkımızın yeni yılını kutladı.

Hasan Sapsızoğlu'nun yeni yılmesajı şöyle;

“2021 yılıgerek ekonomik, gerek sportif gerekse de sağlık anlamında zorlukların ve sıkıntıların yaşandığı bir yıl oldu. 2021 artık geride kaldı.

2022 yılının özelde cimnastikcamiasına, genelde ise tüm halkımıza; huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Başarılarla dolu bir yıl olmasını dilediğim 2022 yılında özelde cimnastik genelde ise sporumuz açısından dışa açılım konusunda güzel gelişmelerinolmasını dilerim.

Sağlıklı koşulların yeniden oluştuğu, insanların huzurlu ve mutlu olduğu başarılarımızlataşlanacak yepyeni bir yılınbizlerin olmasını dilerim. Tekrardan yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım.”

